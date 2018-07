Inglês David Beckham prolonga período de treinos no Tottenham

LONDRES - O Tottenham informou nesta terça-feira que o meia David Beckham estenderá por mais duas semanas o seu período de treinamento no clube. Agora, o jogador ficará na Inglaterra até o dia 22 de fevereiro e retorna aos Estados Unidos, onde atuará pelo Los Angeles Galaxy dois dias depois.

Beckham está treinando com a equipe londrina desde o início de janeiro, com o intuito de manter a forma física enquanto o campeonato norte-americano de futebol segue paralisado, por conta do inverno.

O técnico Harry Redknapp tentou convencer o meia a atuar pelo Tottenham, mas o Los Angeles Galaxy exigiu uma garantia econômica, para o caso de lesões, alta demais. Mesmo assim, o treinador já avisou que as portas estão abertas para uma transferência de Beckham ao fim de seu contrato.