Inglês: Ferdinand sai de campo sangrando após ser atingido por objeto

MANCHESTER - A imagem do sangue escorrendo pelo rosto de Rio Ferdinand, zagueiro do Manchester United, depois que ele foi atingido por um objeto atirado da arquibancada manchou a vitória de 3 a 2 sobre o Manchester City no clássico dramático deste domingo pelo Campeonato Inglês.

Ferdinand comemorava o gol da vitória de Robin van Persie nos acréscimos quando pôs a mão no rosto e a tirou ensanguentada de uma ferida próxima do olho.

O incidente no campo do City deturpou uma partida cheia de paixão e habilidade, e o técnico do United, Alex Ferguson, disse que uma série de problemas recentes com torcedores está se tornando motivo de preocupação.

"É uma infelicidade um torcedor do City sair correndo e atirar moedas", declarou ele à BBC. "Isso não deveria acontecer. A mesma coisa aconteceu no estádio do Chelsea, e que foi ofuscado por todas as outras coisas. Poderíamos ter passado sem isso".

Um porta-voz do City disse que a filmagem do incidente está sendo analisada.