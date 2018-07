Inglês terá clássico na 1ª rodada e Mourinho x Guardiola na 4ª

A tabela da próxima edição do Campeonato Inglês foi divulgada nesta quarta-feira e terá a sua primeira rodada para os dias 13 e 14 de agosto, para quando foi marcado o clássico entre Arsenal e Liverpool, em Londres. Já o primeiro confronto entre José Mourinho e Pep Guardiola, respectivos novos técnicos de Manchester United e Manchester City, ocorrerá no final de semana dos dias 10 e 11 de setembro, no Old Trafford, pela quarta rodada.

Já o Leicester, surpreendente campeão na temporada passada, começará a defender o título contra o Hull City, recém-promovido à elite, fora de casa, enquanto Guardiola fará a sua estreia no comando do City no Inglês contra o Sunderland, em Manchester. Já Mourinho abrirá campanha como novo treinador do United, longe de seus domínios, em duelo diante do Bournemouth.

Outro clássico da primeira rodada será entre Chelsea e West Ham, no Stamford Bridge, em Londres, onde os donos da casa tentarão dar início a uma campanha bem melhor do que a decepcionante realizada na última temporada, na qual terminaram na décima posição da competição nacional, após terem ficado com o título na temporada 2014/2015.

Já o Tottenham, terceiro colocado da última edição do Inglês ao ficar apenas um ponto atrás do vice-campeão Arsenal, fará a sua estreia contra o Everton, em Liverpool. Os outros jogos da primeira rodada serão os seguintes: Burnley x Swansea, Crystal Palace x West Bromwich, Middlesbrough x Stoke City e Southampton x Watford.

A rodada final desta próxima edição do Inglês será disputada no dia 21 de maio de 2017, para quando foram marcados os seguintes confrontos: Arsenal x Everton, Burnley x West Ham, Chelsea x Sunderland, Hull City x Tottenham, Leicester x Bournemouth, Liverpool x Middlesbrough, Manchester United x Crystal Palace, Southampton x Stoke City, Swansea x West Bromwich e Watford x Manchester City.