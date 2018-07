Inglês Tottenham deve fazer proposta para levar Ganso

SÃO PAULO - O Santos receberá na próxima semana uma proposta oficial do Tottenham, da Inglaterra, pelo meia Paulo Henrique Ganso. Com consentimento do Grupo DIS, dono de 55% dos direitos econômicos do jogador, o empresário Teodoro Fonseca vai se reunir com o clube inglês para saber os detalhes da oferta.

O interesse foi divulgado ontem pela imprensa inglesa e confirmado ao Estado pelo representante da DIS, Thiago Ferro. A primeira vez que o Tottenham procurou o jogador foi há seis meses. "O Teodoro tem uma boa relação conosco e está cuidando do assunto", disse Ferro.

O representante da DIS, que está em Portugal acompanhando o lateral direito Danilo, que se apresentou ao Porto, não quis dar mais detalhes. O Estado apurou que o Tottenham estaria disposto a pagar 15 milhões de Euros (R$ 32,5 milhões) por Ganso.

A oferta é bem inferior aos 50 milhões de Euros (R$ 117,3 milhões) da multa rescisória, mas os ingleses apostam na afirmação do presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, de que venderia o meia se chegasse proposta satisfatória.

A chance de Ganso ir para o Tettenham existe, mas não é tão grande. Mesmo se o Santos aceitar negociá-lo neste momento, duas situações teriam de ser contornadas. A primeira é que o clube em questão não tem tradição de pagar altos salários como outros times ingleses.

A segunda, e que talvez tenha um peso maior para o jogador, é que ele dá preferência em atuar no futebol espanhol ou italiano. Em conversas reservadas, Ganso sempre afirma que o seu estilo de jogo tornaria sua adaptação mais complicada na Inglaterra.

Ontem, o técnico do time inglês, Harry Redknapp, preferiu despistar, dizendo que não conhece o santista. "Nunca ouvi falar. Qual time ele joga? Em qual posição?", perguntou o treinador, confirmando, no entanto, que o Tottenham corre atrás de reforços ainda nesta janela de transferências na Europa.

O Santos mantém o posicionamento de que não recebeu nem sequer uma sondagem pelo jogador, muito menos oferta oficial. No começo da semana, quando admitiu que poderia vender Ganso, Luis alvaro chegou a afirmar que as propostas da Europa eram informações plantadas pelos seus representantes.

"Nunca recebi nada pelo Paulo Henrique Ganso", insistiu o presidente, que espera o jogador voltar das férias para se reunir com ele. Luis Alvaro vai apresentar uma nova proposta para elevar os vencimentos do meia, que, independentemente disso, tem contrato até o final de 2015.

O grupo DIS, por outro lado, não iria investir R$ 5 milhões para comprar 10% dos direitos econômicos de Ganso se não tivesse convicção da chance de lucrar rapidamente. Com o interesse do Tottenham, o encontro entre Luis Alvaro e o jogador pode não acontecer, com o meia indo desfilar seu talento nos impecáveis gramados inglese.