Ingleses da Eurocopa não poderão jogar a Olimpíada

"Nós tivemos discussões e agora deixamos claros aos jogadores que potencialmente poderiam ser convocados que concordamos em não chamar os jogadores da Inglaterra que estarão na Eurocopa de 2012", explicou Stuart Pearce, técnico da seleção britânica. "Qualquer jogador que embarcar para o Campeonato Europeu na Polônia e na Ucrânia não será considerado para a seleção da Grã-Bretanha."

A ideia da FA era acalmar os clubes que temiam ver seus jogadores atuando durante todo o período que deveria ser de férias, perdendo também a pré-temporada. Com a decisão, crescem as chances de que Giggs e Beckham, dois veteranos que não estarão na Eurocopa, sejam escolhidos para ocuparem duas das três vagas de jogadores com mais de 23 anos na Olimpíada.