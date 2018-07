Ingleses destacam decisão de Tevez de ignorar City e seguir na Argentina

LONDRES - A decisão de Carlitos Tevez de ignorar a reapresentação no Manchester City e seguir na Argentina repercutiu hoje na imprensa inglesa como o capítulo derradeiro que selou o fim de qualquer possibilidade de reaproximação entre as duas partes. Segundo os jornais locais, o clube não tem previsão de retorno no atleta e cogita punições mais severas.

Segundo o tabloide The Sun, o City está determinado a aplicar uma nova multa equivalente a três semanas de salário do argentino. O valor chegaria a 600 mil libras esterlinas, cerca de R$ 1,7 milhão. O The Independent ressaltou, porém, que os representantes de Tevez seguem em contato com o clube de Manchester para definir a situação do atacante "em um futuro próximo". Os agentes do jogador garantem que não foram informados de qualquer punição pelo novo caso indisciplina.

O The Guardian diz que Tevez se arriscou a sofrer sanções mais pesadas, mas lembrou que a multa anterior aplicada pelo City, de um salário inteiro, foi revertida pela associação profissional de jogadores do país (PFA). O diário Olé questiona se o City voltará a ver Tevez. Para a publicação argentina, o jogador mostrou que pouco se importa com nova multa, pois quer apenas ficar longe da Inglaterra.

Interessado em contratar o craque, o Corinthians se recusa a pagar os 40 milhões de euros (R$ 95 mi) exigidos pelo City para liberá-lo. Nesta semana, o Boca Juniors admitiu que está fora da briga por não ter condições de pagar o alto salário do atacante, revelado pelo clube.