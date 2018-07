Ingleses e russos não dão trégua e arrumam mais confusão na Euro

Torcedores ingleses e russos entraram em choque mais uma vez nesta quarta-feira, enfrentando também a polícia da França, desta vez em Lille, no norte do país. Os novos incidentes aconteceram após a derrota da Rússia para a Eslováquia por 2 a 1 e na véspera do confronto desta quinta entre Inglaterra e País de Gales, pela Eurocopa, marcado para Lens.

Os choques aconteceram nos arredores da estação ferroviária de Lille-Flandres. Os torcedores depredaram veículos e acionaram um sinalizador, que gerou fogo e causou correria e pânico entre os próprios torcedores. Os hooligans também se agrediram jogando objetos, como garrafas, cadeiras e mobiliários urbanos. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e passou por massagem cardíaca para ser reanimada.

A confusão só teve fim com a intervenção das tropas de choque, que afastaram os torcedores ingleses, isolando os dois grupos, usando bombas de gás lacrimogêneo. No final, a polícia francesa informou a prisão de 36 torcedores ingleses e outros 16 feridos em hospitais da região. Nesta quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador francês em Moscou, Jean-Maurice Ripert, para cobrar esclarecimentos pela decisão da Justiça de Marselha de prender provisoriamente um grupo de torcedores. Pelo menos 50 devem ser expulsos do país e, por consequência, serem proibidos de voltar aos estádios. Em Moscou, o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, responsabilizou os torcedores ingleses pelos incidentes.

Em campo, além da derrota da Rússia, válido pelo Grupo B, o dia registrou o segundo triunfo da França. Com gols de Griezmann e Payet, sendo que o primeiro saiu aos 44 minutos do segundo tempo, os franceses venceram a Albânia por 2 a 0, em Marselha. Já Suíça e Romênia empataram por 1 a 1, em Paris. Os dois jogos foram válidos pelo Grupo A da Eurocopa.