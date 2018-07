Ingleses ganham vaga extra por Fair Play Financeiro e West Ham vai à Liga Europa

A Inglaterra terminou na segunda posição do ranking da Uefa, atrás somente da Holanda e à frente da Irlanda. Por conta do bom desempenho de seus clubes no Fair Play Financeiro, estes três países foram premiados com mais uma vaga para a fase preliminar da Liga Europa.

Entre os clubes ingleses, o West Ham liderou a tabela do Fair Play Financeiro e, por isso, foi quem ficou com a classificação. Mas para chegar à fase de grupos, a equipe enfrentará um longo caminho, já que disputará a primeira fase eliminatória do torneio, a partir do dia 2 de julho, que conta com outros 103 clubes.

"Estamos muito felizes por termos um lugar na Liga Europa, já que queremos começar a temporada da melhor forma possível, e progredir nesta competição certamente vai ajudar nisso. Começar a temporada no início de julho traz novos desafios a todos no clube e os torcedores vão ter a oportunidade de nos acompanhar em um torneio europeu. Será uma experiência fantástica", comentaram os presidente do clube, David Sullivan e David Gold, em comunicado.