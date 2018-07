Ingleses torcem por combinação de resultados

A palavra mais usada pelos jogadores da Inglaterra depois da derrota foi "acreditar". O elenco deixou o estádio com feições abatidas e os poucos atletas que aceitaram falar com os jornalistas ressaltaram que existe ainda uma única esperança para a equipe, que é torcer por uma combinação de resultados.

Os ingleses precisam que a Itália vença a Costa Rica, hoje, no Recife, e o Uruguai, na última rodada, em Natal. Fora isso, precisam fazer a sua parte e ganhar na última rodada da Costa Rica, em Belo Horizonte. Caso esse roteiro se concretize, três equipes terminariam a primeira fase empatadas em pontos e a decisão seria pelo saldo de gols.

"Ainda temos um jogo do nosso grupo amanhã (hoje). Pode ser que o resultado nos favoreça e precisamos acreditar nessa possibilidade", afirmou o capitão Gerrard.

A Inglaterra perdeu nas duas primeiras rodadas e agora está perto de igualar seus fracassos históricos em Copas do Mundo. Apenas duas vezes os inventores do futebol foram eliminados na primeira fase do Mundial e a última delas foi em 1958, na Suécia. A outra foi no Brasil, em 1950.

"Vamos fazer o que é possível no último jogo. É o que nos resta fazer. Sabemos que será difícil, mas temos de acreditar", disse o zagueiro Cahill.

Curiosamente, nos dois jogos na Copa do Mundo os ingleses saíram atrás, igualaram e depois deixaram que os adversários confirmassem as vitórias por 2 a 1.

"Certamente uma vitória nos daria mais segurança para o restante da primeira fase. Nas duas rodadas mostramos boas atuações, progredimos, mas infelizmente os resultados foram negativos", comentou o técnico Roy Hodgson.

O treinador demonstrou estar com menos esperança do que os jogadores. Na entrevista, ressaltou diversas vezes que será muito difícil e foi breve nas respostas.

Outra amostra do desânimo de Hodgson foram os comentários acerca do futuro do atual elenco. Boa parte é formada por jogadores jovens, como Sterling, de 19 anos, Barkley, de 20, e Welbeck, de 23. Todos jogaram pela primeira vez uma Copa e, de acordo com o treinador, adquiriram uma experiência fundamental para as próximas competições.

Fator Suárez. Os ingleses reconheceram a incapacidade de não conseguir parar um jogador que tanto conhecem. O uruguaio Luis Suárez foi o melhor jogador da última edição do campeonato inglês, pelo Liverpool, time onde jogam cinco titulares da seleção.

"Suárez é um grande finalizador e infelizmente demos espaço para ele jogar", admitiu Cahill. "Ele derrotou todos na Inglaterra e é um jogador de altíssima classe", disse Hodgson.