Ingleses vencem com dois gols de Rooney e França bate a Suécia

Inglaterra e França fecharam o ano de 2014 com vitórias, nesta terça-feira. A seleção inglesa venceu o duelo britânico com a Escócia por 3 a 1, em amistoso realizado na cidade de Glasgow. Rooney marcou duas vezes e foi o destaque da partida. Já a França passou pela Suécia por 1 a 0, também em amistoso, em Marselha, com o gol do zagueiro Varane.

Vinda de cinco vitórias consecutivas depois da decepção com a queda na primeira fase da última Copa do Mundo, a Inglaterra manteve o embalo com uma boa atuação nesta terça. Melhor no jogo, a equipe abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Milner acertou lançamento milimétrico na cabeça de Alex Oxlade-Chamberlain, que desviou para marcar.

Logo no começo da etapa final, Wayne Rooney fez seu primeiro no jogo. Após confusão na área e erro do zagueiro, o atacante tocou de cabeça para o gol. Aos 37, a Escócia ameaçou com o gol de Robertson, após linda tabela pela esquerda, mas a Inglaterra chegou ao terceiro aos 39. Lallana foi à linha de fundo e rolou para o meio da área, onde Rooney chegou batendo.

Ingleses e escoceses voltam a campo em março de 2015, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Líder do Grupo E, a Inglaterra pega a Lituânia em casa, no dia 27. Dois dias depois, a Escócia, terceira colocada do Grupo D, recebe Gibraltar.

Se a Inglaterra venceu com certa tranquilidade, a França penou para bater a Suécia. Depois de um jogo extremamente disputado, o time da casa marcou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo, com Varane, que acertou bela cabeçada após escanteio da esquerda. Ainda houve tempo para que Benzema perdesse um pênalti antes do fim do jogo.

Sede da Eurocopa de 2016, a França já está classificada para o torneio e por isso não disputa as Eliminatórias. Assim sua próxima partida será um amistoso contra a Dinamarca, no dia 28 de março, em casa. Já a Suécia é a segunda colocada do Grupo G das Eliminatórias e volta a campo para pegar a Moldávia no dia 27, fora de casa.