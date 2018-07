Ingresso da final da Liga dos Campeões fica mais barato

Em 2011, a Uefa foi criticada pelos preços dos ingressos do jogo em Londres, considerada uma das cidades mais caras da Europa. Naquela oportunidades, os torcedores que quiseram acompanhar o triunfo do Barcelona sobre o Manchester United tiveram que pagar 95 euros pelo ingresso mais barato.

Para a final da temporada 2013 da Liga dos Campeões, marcada para o dia 25 de maio, o valor mais baixo das entradas é de 70 euros. O ingresso mais caro, porém, vai custar 387 euros, 37 a mais do que o valor cobrado há dois anos atrás.

Nesta sexta, a Uefa explicou que os torcedores interessados em adquirir as entradas devem se inscrever no site da entidade a partir da próxima segunda-feira e pedir dois ingressos. Os candidatos aprovados serão informados até o dia 8 de abril.

A final da Liga dos Campeões terá 86 mil ingressos à disposição, sendo 25 mil para as torcidas de cada finalista. Nove mil entradas serão vendidas para o público em geral, enquanto o restante ficará com o comitê organizador local, as federações nacionais, patrocinadores, imprensa, e o programa de hospitalidade corporativa.