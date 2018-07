Ingresso de despedida do Palestra pode valer para Arena

Uma delas é a possibilidade do torcedor que comprar o ingresso para o último jogo, marcado para 22 de maio contra o Grêmio, ter garantido seu acesso ao jogo de abertura do novo estádio, previsto para 2012. "Essa é uma das nossas ideias para esse jogo. Falta somente analisarmos a viabilidade financeira, mas ela pode acontecer", disse o diretor de marketing Rogério Dezembro.

O diretor de futebol Seraphim Del Grande confidenciou à Agência Estado essa possibilidade em Curitiba, antes da partida de quarta-feira contra o Atlético-PR. "A procura vai ser enorme, o palmeirense vai querer estar no estádio para se despedir da nossa casa e essa chance de dar o ingresso para a abertura da nova arena vai chamar ainda mais gente."

O diretor de comunicação Valeriano Vicari, conta que inicialmente a ideia é confeccionar ingressos diferentes dos vendidos atualmente, para que sejam guardados como recordação. Eles seriam destacáveis: uma parte seria entregue na bilheteria e a outra serviria como garantia de entrada na abertura da Arena.

A capacidade atual do Palestra é de 27 mil torcedores, e esta seria a carga de ingressos para aqueles que vão estar no Palestra no jogo contra o Grêmio. Como a capacidade da arena será de 45 mil lugares, 18 mil ingressos ainda seriam colocados à venda na época da inauguração da arena. "Não queremos definir números ainda, mas esta seria a conta a ser feita hoje", confirmou Valeriano Vicari.

OBRAS EM ANDAMENTO - As obras na área social do Palestra Itália já começaram. A previsão de fechamento do estádio é dia 7 de junho. Os jogos contra Prudente e Flamengo pelo Brasileiro, dias 29 de maio e 2 de junho, já foram transferidos para Barueri e Pacaembu.

Antes do jogo contra o Grêmio, só duas partidas estão confirmadas para o Palestra. Quinta-feira, contra o Atlético Goianiense, pelas quartas de final da Copa do Brasil; e dia 8 de maio, na estreia do Brasileirão contra o Vitória.

Se avançar na Copa do Brasil, o Palmeiras ainda terá um jogo em casa antes do fechamento para obras. As semifinais do torneio - o adversário sairá do confronto entre Vasco e Vitória - estão marcadas para os dias 12 e 19 de maio.