Ingresso de despedida do Palestra valerá para abertura da Arena

O departamento de marketing do Palmeiras prepara uma série de eventos comemorativos e ações de publicidade para valorizar o Palestra Itália antes do fechamento do estádio para as obras de construção da arena. Entre essas novidades está em discussão a possibilidade de o torcedor que comprar o ingresso para o último jogo, marcado para dia 22 de maio contra o Grêmio, ter garantido seu acesso ao jogo de abertura do novo estádio, previsto para 2012.

"Essa é uma das nossas ideias para esse jogo. Falta somente analisarmos a viabilidade financeira, mas ela pode acontecer", disse o diretor de marketing Rogério Dezembro.

O diretor de futebol Seraphim Del Grande confidenciou ao Jornal da Tarde essa possibilidade em Curitiba, antes da partida de quarta-feira contra o Atlético-PR.

"A procura vai ser enorme, o palmeirense vai querer estar no estádio para se despedir da nossa casa e essa chance de dar o ingresso para a abertura da nova arena vai chamar ainda mais gente."

O diretor de comunicação Valeriano Vicari, conta que inicialmente a ideia é confeccionar ingressos diferentes dos vendidos atualmente, para que sejam guardados como recordação. Eles seriam destacáveis: uma parte seria entregue na bilheteria e a outra serviria como garantia de entrada na abertura da Arena. "É uma ideia que não tem como dar errado. O torcedor vai querer guardar essa lembrança, o último ingresso do antigo Palestra. Será uma relíquia."

Ainda não está definida a logística dessa ação. Nas discussões sobre o assunto os diretores pensam em estipular uma data, dias antes da abertura do estádio, para que os torcedores apresentem a metade do ingresso da última partida no Palestra para a retirada da entrada.

"Temos de estar muito atentos à falsificações e vários outros detalhes. As discussões estão caminhando", disse Vicari.

Dezembro reforça a atenção para todos os detalhes da operação. "A ideia é ótima, mas ainda não concluímos nada. Estamos de olho no ponto de vista legal também para fecharmos tudo. Já temos umas 20 ideias para fazer desse jogo algo memorável, mas ainda estamos na fase de planejamento", diz Dezembro.

A capacidade atual do Palestra é de 27 mil torcedores, e esta seria a carga de ingressos para aqueles que vão estar no Palestra no jogo contra o Grêmio. Como a capacidade da arena será de 45 mil lugares, 18 mil ingressos ainda seriam colocados à venda na época da inauguração da arena.

"Não queremos definir números ainda, mas esta seria a conta a ser feita hoje", confirmou Valeriano Vicari.

OBRAS EM ANDAMENTO

As obras na área social do Palestra Itália já começaram. A previsão de fechamento do estádio é dia 7 de junho. Os jogos contra Grêmio Prudente e Flamengo pelo Brasileiro, dias 29 de maio e 2 de junho, já foram transferidos para Barueri e Pacaembu.