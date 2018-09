Ingresso do Palmeiras na Copa do Brasil pode chegar a R$ 400

O Palmeiras começa nesta quarta-feira a pré-venda dos ingressos de Palmeiras x Cruzeiro, dia 12 de setembro, às 21h45, no Allianz Parque. O valor cheio das entradas para os sócios Avanti gira entre R$ 120 e R$ 400. Esses valores não levam em conta os descontos para sócios-torcedores ou estudantes e idosos. Com o desconto, o ingresso mais barato sairá por R$ 60.

O confronto será o primeiro da semifinal da Copa do Brasil. As equipes vão decidir uma vaga na decisão do torneio no dia 26 de setembro, no Mineirão.

A preferência para o Avanti vai durar até sábado, às 10h. A partir daí, o restante da torcida poderá adquirir ingressos pelo site da Futebol Card ou nas bilheterias do Allianz Parque.

A sequência de jogos decisivos nas próximas semanas vai obrigar o técnico Luiz Felipe Scolari a continuar modificando bastante a escalação da equipe. “Vamos jogar com o Corinthians com uma equipe diferente da que vamos jogar contra o Cruzeiro”, adiantou.

Mesmo com a disposição do treinador de escalar um time misto, o clube já vendeu 28 mil ingressos para o clássico, domingo, no Allianz Parque, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Preços dos ingressos

Gol Norte – R$ 120,00 (R$ 60,00 meia-entrada)

Gol Sul – R$ 260,00 (R$ 130,00 meia-entrada)

Central Leste – R$ 350,00 (R$ 175,00 meia-entrada)

Central Oeste – R$ 400,00 (R$ 200,00 meia-entrada)

Superior Norte e Sul – R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)

Superior Leste e Oeste – R$ 220,00 (R$ 110,00 meia-entrada)

Superior Visitante – R$ 200,00 (R$ 100,00 meia-entrada)