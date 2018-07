Ingresso mais barato para ver seleção no Mané Garrincha custará R$ 90

SÃO PAULO - Os organizadores do amistoso do Brasil com a Austrália, dia 7 de setembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, começam a vender ingressos para essa partida dia 28, pela internet (www.futebolcard.com). Nos dois primeiros dias de venda, somente os torcedores que tiverem cartão crédito Mastercard poderão fazer a compra. No dia 30, a procura será liberada para todos os interessados. O ingresso de menor preço sai por R$ 90. Um lugar no camarote vai custar R$ 500.

O torcedor de Brasília que está acostumado a comprar seu ingresso direto nas bilheterias do estádio só poderá fazê-lo a partir do dia 31, quando abrem as vendas no Mané Garrincha e em outros pontos da cidade. O estádio tem capacidade para 72 mil pessoas. No dia do jogo, não haverá venda de ingressos. O Brasil fará sua segunda partida depois de ganhar a Copa das Confederações. Há suas semanas, o time perdeu para a Suíça por 1 a 0, com gol contra de Daniel Alves. Nesta quarta-feira, o técnico Felipão soltou sua lista dos jogadores convocados, e chamou, como novidades, o lateral Maicon (Roma), o volante Ramires (Chelsea) e o zagueiro Henrique (Palmeiras).

PREÇOS

Cadeira Superior atrás do gol: R$ 90.

Cadeira Superior central: R$ 170.

Cadeira Inferior atrás do gol: R$ 250.

Cadeira Inferior central: R$ 300.

Cadeira Vip: R$ 400.

Camarotes: R$ 500 (vendas feitas pela empresa Golden Goal)

LOCAIS DE VENDA

Bilheteria Brasília Shopping: SCN Qd. 05 Bloco A – Asa Norte – Brasília – 10h/19h.

Bilheteria Estádio Mané Garrincha: SRPN Estádio Mané Garrincha – Eixo Monumental – 10h/17h.

Bilheteria Ginásio Nilson Nelson: SRPN Complexo Poliesportivo Ayrton Senna – Eixo Monumental – 10h/17h.

Bilheteria Estádio do Serejão: SIA QI 08 Lote 73/74 – Taguatinga – 10h/17h.

Bilheteria Estádio do Bezerrão: Área Especial 01 – Setor Central – Gama – 10h/17h.