Ingressos da Copa de 2014 custarão de R$ 30 a R$ 1.980

SÃO PAULO - A Fifa anunciou nesta sexta-feira os detalhes da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 e revelou que o mais barato deles custará R$ 30. Esta entrada mais barata será destinada a estudantes, idosos e beneficiários do Programa Bolsa Família em 47 dos 48 jogos da fase de grupos - a exceção é o jogo de abertura com entrada a R$ 80 na categoria 4.

O ingresso mais caro para a Copa do Mundo de 2014 custará R$ 1.980, na categoria 1, para a final. A venda dos ingressos começará a ser realizada no dia 20 de agosto, às 7 horas, através do site oficial da Fifa. No total, aproximadamente três milhões de entradas serão disponibilizados ao público durante as três fases de venda.

Para o jogo de abertura da Copa de 2014, marcado para o dia 12 de junho, em São Paulo, os preços dos ingressos vão ser de R$ 80, R$ 160, R$ 440, R$ 660 e R$ 990. Já para a final, que será disputada em 13 de julho no Maracanã, os valores serão de R$ 165, R$ 330, R$ 880, R$ 1.320 e R$ 1.980.

A primeira etapa da venda será realizada entre os dias 20 de agosto e 10 de outubro. Nesta fase, todos os pedidos de ingressos serão reunidos e processados conjuntamente. Se o número de solicitações recebidas por jogo e categoria exceder a quantidade de ingressos disponíveis, será feito um sorteio.

Além disso, a Fifa determinou uma limitação no número de entradas que podem ser adquiridas pelas pessoas. Podem ser comprados no máximo quatro ingressos por partida para até sete jogos por domicílio. Os torcedores também poderão adquirir pacotes para acompanhar a campanha de uma seleção no torneio ou aos jogos de uma cidade específica.

Os primeiros 400 mil ingressos da categoria 4 neste sorteio serão ofertados prioritariamente para idosos, estudantes e beneficiários do Bolsa Família. Os idosos brasileiros também terão direito à meia-entrada nos ingressos de categoria 1 a 3.

De acordo com a legislação brasileira, pelo menos 1% dos ingressos serão destinados a pessoas com deficiência, que terão o mesmo preço da categoria 3. As pessoas com deficiência poderão pedir um ingresso gratuito para um acompanhante. O ingresso mais barato para o torcedor de fora do Brasil vai custar US$ 90 na categoria 3 para a fase de grupos, com exceção novamente do jogo de abertura, quando este bilhete será vendido por US$ 220.

Os preços detalhados dos ingressos para todas as partidas da Copa das Confederações pode ser encontrado no site da Fifa.