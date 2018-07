Ingressos da Copa vendem rápido, diz Fifa

Os organizadores da Copa do Mundo estão felizes com a venda de ingressos e confiantes de que a preparação do país estará completa a tempo para o jogo de abertura da competição em 11 de junho, disse neste sábado o presidente da Fifa, Sepp Blatter.

Os ingressos extras que foram colocados à disposição do público na sexta-feira estão sendo vendidos rapidamente, 80 mil do total de 160 mil lugares já têm donos, mas deixam ainda uma boa quantidade para ser adquirida.

Blatter disse que o mundo agora pode se focar no futebol, pois as preocupações com o fato de a África receber a Copa do Mundo já foram dissipadas.

"Posso dizer que estou entusiasmado por que em poucos dias daremos início à Copa do Mundo no continente africano", disse ele na abertura do estádio Peter Mokaba, em Polokwane, cerca de 350 quilômetros ao norte de Johanesburgo, que irá sediar quatro partidas.

"Todos os detalhes estarão maravilhosamente resolvidos e vamos ter um grande evento."

O estádio de 45 mil lugares era um dos locais que os organizadores se preocupavam em não atrair muitos torcedores devido ao pequeno tamanho de Polokwane e sua distância para as principais cidades do país.

Irvin Khoza, diretor do comitê organizador local, disse que 97 por cento dos cerca de 2,9 milhões de ingressos para as 64 partidas já foram vendidos, colocando a África do Sul em pé de igualdade com a Alemanha em 2006.

"Temos confiança de que podemos ultrapassar esta marca definitivamente com o que tem acontecido no que se refere à demanda", afirmou ele.

Depois de um início lento, culpa em parte de um complicado sistema de venda pela Internet, os sul-africanos foram rápidos em garantir os assentos restantes, especialmente depois que os organizadores permitiram vendas de balcão.

Khoza disse ainda que não espera a repetição de problemas de trânsito ao redor do Soccer City --estádio de Johanesburgo que receberá os jogos de abertura e encerramento do torneio de um mês-- já que mais ruas serão fechadas no futuro e as partidas não irão coincidir com o horário de pico do trânsito local.

O estádio de 94.500 lugares, perto do bairro de Soweto, sofreu com engarrafamento ao seu redor na quinta-feira antes do amistoso da África do Sul com a Colômbia.

Muitos torcedores abandonaram seus carros na calçada e foram andando até o estádio.