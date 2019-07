Novos ingressos para a final da Copa América são colocados à venda

Quem quiser assistir a decisão da Copa América , neste domingo, no estádio do Maracanã, pode comprar ingresso nesta quarta-feira. O Comitê Organizador Local da competição anunciou que vai vender pelo menos 1.700 entradas a partir das 20h desta quarta-feira, através do site oficial da Copa América. Vale lembrar que a decisão será entre a seleção brasileira e o Chile ou Peru, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Os valores inteiros dos ingressos vão de R$ 260 a R$890. A tendência é que os bilhetes se esgotem rapidamente nesta quarta-feira, mas o Comitê já avisou que pode liberar novas cargas de ingressos no sábado, também através do site oficial do torneio.

Inicialmente, foi divulgado que todos os ingressos tinham sido vendidos. Mas os novos lugares são reservas que não foram efetivadas e por isso retornaram ao sistema de vendas.

Quem pode comprar meia-entrada

O benefício é permitido apenas para quem mora no Brasil e se enquadre em pelo menos uma das categorias: estudantes (Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013); jovens de 15 a 29 anos pertencentes a família de baixa renda e inscritos no cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico (Lei Federal 12.933/2013); portadores de necessidades especiais (Lei Federal 12.933/2013); adultos com idade igual ou superior a 60 anos (Lei Federal 10.741/2003) e jovens até 21 anos (Lei Estadual 3364/2000).

Formas de pagamento

O único jeito de pagar os ingressos é por meio de cartões de crédito para quem mora no Brasil. Se a compra é com cartões do exterior, é preciso que esteja habilitado a opção de compras internacionais.