Como comprar ingressos para ver o Flamengo no Mundial de Clubes

Com a confirmação do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes, a Fifa deve intensificar a venda de ingressos para o torneio, que vai acontecer entre os dias 11 e 21 de dezembro, no Catar. O torcedor que quiser ir assistir ao Flamengo no Mundial já pode comprar suas entradas. Saiba mais informações sobre o Mundial de Clubes.

As vendas estão sendo feitas apenas pelo site da Fifa. Todos os jogos, inclusive do Liverpool e da final, ainda têm ingressos à venda.

COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O MUNDIAL DE CLUBES?

O torcedor que tiver interesse em assistir ao Flamengo ao vivo, no Catar, pode adquirir seus ingressos através do site da Fifa. As vendas iniciaram no dia 14 de novembro.

QUANTO CUSTA O INGRESSO DO JOGO DO MUNDIAL?

Os preços variam de 25 Ria Catariano (R$ 29) a 400 Rial Catariano (R$ 459), de acordo com a localização dos assentos e a importância dos jogos.

Preços dos ingressos (já convertidos em reais)

PRIMEIRA FASE

Jogo 1: Al Sadd x Hienghène Sport-Nova (Categoria 1: 100 / Categoria 2: 50 / Categoria 3: 25)

SEGUNDA FASE

Jogo 2: Monterrey x Vencedor do Jogo 1 - R$ 29 a R$ 115 (Categoria 1: 100 / Categoria 2: 50 / Categoria 3: 25)

- R$ 29 a R$ 115 Jogo 3: Campeão da Ásia x Espérance de Tunis - R$ 29 a R$ 115 (Categoria 1: 100 / Categoria 2: 50 / Categoria 3: 25)

DISPUTA PELO QUINTO LUGAR

Jogo 4: Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3 - R$ 29 a R$ 115 (Categoria 1: 100 / Categoria 2: 50 / Categoria 3: 25)

SEMIFINAIS

Jogo 5: FLAMENGO x Vencedor do Jogo 3 - R$ 29 a R$ 115 (Categoria 1: 100 / Categoria 2: 50 / Categoria 3: 25)

- R$ 29 a R$ 115 Jogo 6: Vencedor do Jogo 2 x Liverpool - R$ 86 a R$ 344 (Categoria 1: 300 / Categoria 2: 150 / Categoria 3: 75)

DISPUTA PELO TERCEIRO LUGAR

Jogo 7: Perdedor do Jogo 4 x Perdedor do Jogo 5 - R$ 115 a R$ 459 (Categoria 1: 400 / Categoria 2: 200 / Categoria 3: 100)

FINAL

Jogo 8: Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 5 - R$ 115 a R$ 459 (Categoria 1: 400 / Categoria 2: 200 / Categoria 3: 100)

QUANTO CUSTA O INGRESSO DO JOGO DO FLAMENGO?

O Flamengo estreia na semifinal e seu jogo terá entradas a partir de R$ 29 e o ingresso mais caro será de R$ 115. Já a disputa do título ou do terceiro lugar terá preços entre R$ 115 e R$ 459.

Veja os setores do estádio. O vermelho é a CATEGORIA 1, o amarelo é a CATEGORIA 2 e o azul é a CATEGORIA 3