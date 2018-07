Ingressos para a final começam a ser vendidos nesta terça-feira

Os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, domingo, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, começam a ser vendidos às 10h desta terça-feira para os palmeirenses. Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até esta quarta-feira, às 22h, quando começará a comercialização para o público em geral. Os mandantes terão cerca de 38 mil ingressos à disposição; os visitantes, 1,5 mil.

Os preços aumentaram em relação ao jogo contra o Botafogo. O Palmeiras cobrou R$80 para a Cadeira Gol Norte (agora está R$ 120), R$ 200 para Cadeira Central Oeste (agora está R$ 300) e R$ 140 para os visitantes (agora está R$ 210).

A venda de ingressos para os torcedores do Santos acontecerá sexta-feira e sábado, das 10h às 17h, no estádio do Pacaembu (bilheterias do lado par do Tobogã – Rua Desembargador Paulo Passaláqua, s/n).

Os valores dos ingressos são:

Cadeira Gol Norte – R$ 120,00

Cadeira Superior – R$ 180,00

Cadeira Gol Sul - R$ 210,00

Cadeira Central Oeste – R$ 300,00

Cadeira Central Leste – R$ 250,00

Cadeira Visitante – R$ 210,00