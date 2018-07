Ingressos para a final do Paulistão estão esgotados

Não há mais ingressos para a final do Campeonato Paulista entre Santos e Santo André. A última carga foi vendida na manhã desta sexta-feira, 30, na Vila Belmiro, na Baixada Santista. As remessas para a capital e o ABC se esgotaram ainda na quinta.

Apesar de todas as entradas vendidas, torcedores formaram uma longa fila na bilheteria do Pacaembu. Como de costume, somente os cambistas comercializavam ingressos, mas agora só para os setores mais caros do estádio. A expectativa é de mais de 30 mil pessoas.

Em Santos, a distribuição de senhas evitou grandes tumultos nas bilheterias da Vila Belmiro. Os bilhetes eram somente para o tobogã (R$ 50).

Santos e Santo André decidem o título do Paulistão no domingo, às 16 horas, no Pacaembu. O time do técnico Dorival Júnior tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. A esperança é pela volta do atacante Neymar, que sofreu uma lesão no olho no primeiro jogo e está recuperado para a grande final.