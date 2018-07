Ingressos para a final do Paulistão estão esgotados

Mas apesar de todas as entradas já terem sido vendidas, torcedores formaram uma longa fila na bilheteria do Pacaembu. Como de costume, somente os cambistas comercializavam ingressos, mas agora só para os setores mais caros do estádio. A expectativa é de mais de 30 mil pessoas.

Santos e Santo André decidem o título do Paulistão no domingo, às 16 horas, no Pacaembu. O time do técnico Dorival Júnior, que pode perder por até um gol de diferença, terá a volta do atacante Neymar, recuperado de uma lesão no olho sofrida no primeiro jogo contra o Santo André.