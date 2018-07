Ingressos para a partida entre Brasil e Argentina estão à venda em pontos físicos 

A torcida brasileira ainda pode garantir sua presença no clássico entre Brasil e Argentina. Os ingressos que foram liberados para compra na internet, agora também estão disponíveis em pontos físicos. O jogo, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, acontece na próxima quinta-feira, às 21h45, no Mineirão.

Líder das Eliminatórias com 21 pontos, a seleção de Tite chega com moral para enfrentar os argentinos, que ocupam a 6ª colocação na competição. Na próxima fase, o Brasil encara o Peru e a Argentina joga contra a Colômbia.

Confira os pontos de venda:

SAVASSI - Loja Central dos Eventos - Rua Fernandes Tourinho, 470 - Loja 16. Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 14h. Forma de Pagamento: dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

GALERIA C&A no CENTRO - Loja Central dos Eventos - Rua Rio de Janeiro, 927. Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 14h. Forma de Pagamento: dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

SHOPPING PAMPULHA VIA BRASIL - Loja Central dos Eventos - Avenida Dom Pedro I, 402. Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 14h. Forma de pagamento: dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

CENTER MINAS - Loja Central dos Eventos - Avenida Dois Mil Trezentos e Trinta e Dois, 1395 - União. Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 10h às 18h e, aos sábados, das 10h às 14h. Forma de pagamento: dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

SETORES E PREÇOS:

Superior Norte/Sul: R$ 200 inteira / R$ 100 meia.

Inferior Norte/Sul: R$ 300 inteira / R$ 150 meia.

Superior Leste/Oeste: R$ 400 inteira / R$ 200 meia.

Setor VIP (Oeste Inferior): R$ 500 (com serviço de alimentos e bebidas incluído).

Camarote Villa Mix (Leste Inferior): R$ 650.

Camarotes (capacidades de 18 e 64 lugares): R$ 800 por assento (a aquisição de camarote se dá pela compra de todos os assentos do mesmo).