Ingressos para Barça x Real Madrid é vendido por até 1.000 euros

Antes mesmo do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Manchester City, nesta quarta-feira no Camp Nou, os torcedores do Barcelona disputam nas redes sociais um ingresso para o superclássico de domingo contra o Real Madrid, no mesmo estádio, pelo Campeonato Espanhol – um bilhete no mercado negro está sendo comercializado por até mil euros, R$ 3.464,40 na cotação desta terça-feira.

Quem tiver mais paciência, consegue encontrar ingressos para o confronto por preços que oscilam entre 400 e 800 euros por um assento no estádio do Barcelona.

A revenda de ingressos é proibida na Espanha e é difícil encontrar um cambista circulando com bilhetes nas cercanias do estádio. O mais comum é o torcedor encontrar um intermediário, que passa um telefone ou um e-mail para que a negociação seja concretizada.

Torcedores desesperados por uma entrada para o jogo usam todos os truques para encontrar os bilhetes – e os vendedores são espertos na hora do anúncio dos produtos. Em um site de compra e vendas da Espanha, um anúncio era, no mínimo curioso: “Vendo bolígrafo y regalo dos entradas por 800 euros”, ou, na tradução livres – “Vendo uma caneta e dou de presente dois ingressos por 800 euros”.

Na sexta-feira, às 10h (horário de Barcelona), serão abertas as vendas exclusivas para sócios que não adquiriram o carnê para todos os jogos. No sábado, se sobrar algum ingresso para venda oficial, se ampliará a venda dos bilhetes remanescentes para o público em geral.