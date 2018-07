Ingressos para final da Copa esgotaram, diz Fifa

O quinto e último lote de ingressos para a Copa do Mundo disponibilizado aos torcedores na África do Sul já não conta com entradas para a final, o jogo de abertura e as duas semifinais, informou hoje a Fifa.

Os bilhetes esgotaram apenas um dia após terem sido postos à venda em pontos oficiais da entidade máxima do futebol e algumas agências bancárias. No total, foram vendidos 100 mil ingressos, dos quais cerca de 90% foram adquiridos por sul-africanos.

"Estamos muito satisfeitos com o interesse (dos torcedores) e com os últimos números da apuração", disse Horst Schmidt, presidente do subcomitê de venda de ingressos para o Mundial.

Pelo segundo dia consecutivo, são registradas longas filas em frente aos onze pontos de venda credenciados pela Fifa nas nove sedes da Copa, e nesta sexta-feira não houve tumultos nas bilheterias. Ontem, no entanto, um aposentado morreu em uma fila na Cidade do Cabo, um homem e uma mulher desmaiaram, e muitas pessoas protestaram quando o sistema online da venda apresentou problemas.