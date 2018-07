Ingressos para final da Libertadores no Pacaembu estão esgotados

Não há mais ingressos para o segundo jogo da final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors, na próxima quarta-feira (4/7), no Pacaembu. Os poucos bilhetes que restavam de arquibancada e tobogã foram comercializados nesta quinta-feira pela internet. A venda, que começou às 12h, durou somente nove minutos, informou o clube.

Os ingressos que ainda restavam foram liberados para serem vendidos para os participantes do programa Fiel Torcedor que não tinham prioridade de compra (os associados com menos de 45 jogos comprados pelo sistema). A carga total de ingressos para a decisão é de 37 mil ingressos. Desse total, apenas 2.450 são destinados aos torcedores do Boca Juniors.

Os ingressos mais baratos, de arquibancada, foram vendidos a R$ 50. Mas como há muitos setores cujos bilhetes custam mais de R$ 200, a renda dessa partida deve superar os R$ 2 milhões.