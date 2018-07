Ingressos para final da Liga dos Campeões terão preço recorde

A Uefa, que marcou a partida para um sábado à noite pela primeira vez, anunciou os preços dos ingressos nesta quinta-feira em Londres com a expectativa de arrecadar 14 milhões de libras com as entradas (22,59 milhões de dólares).

As duas equipes finalistas receberão 25.000 entradas cada para seus torcedores, que terão a opção de comprar um ingresso de categoria quatro (os mais baratos) a 80 libras. As entradas mais caras chegam a 300 libras.

O diretor de competições da Uefa, Giorgio Marchetti, rejeitou as críticas dos torcedores pelo alto preço das entradas.

"No ano passado já houve um aumento, um aumento mais significativo em comparação com o ano anterior", disse ele a jornalistas.