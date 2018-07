Ingressos para final do Campeonato Mineiro se esgotam Com vantagem na decisão do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG ainda contará com o estádio cheio neste domingo para buscar o título diante do Ipatinga. Nesta terça-feira, o clube atleticano informou que a carga de quase 65 mil ingressos colocados à venda para o Mineirão foi esgotada, cinco dias antes do segundo jogo da final.