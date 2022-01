Ingressos para jogos do Palmeiras no Mundial têm procura alta; confira os preços

O Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes pelo segundo ano consecutivo e, ao contrário da edição anterior, realizada no Catar sem a presença de fãs estrangeiros devido à pandemia de covid-19, desta vez, os torcedores poderão viajar a Abu Dabi para acompanhar o atual campeão da Libertadores. A procura por ingressos tem sido grande, tanto que se esgotou rapidamente o primeiro lote comercializado pela Fifa para o jogo de estreia da equipe alviverde, marcada para o dia 8 de fevereiro, bem como para a decisão, quatro dias depois. A venda, neste primeiro momento, é exclusiva para os que têm cartão Visa.

A Fifa colocou à venda os primeiros ingressos no último domingo, dia 2. A compra será exclusiva para usuários do cartão de crédito Visa até esta sexta, 7. Depois disso, a entidade que organiza o torneio abrirá um novo lote. Por enquanto, não há mais bilhetes disponíveis dessa primeira carga de entradas para o jogo de estreia do Palmeiras, no dia 8 de fevereiro, e também para a final, no dia 12.

Alguns torcedores do Palmeiras reclamaram que não conseguiram comprar ingressos. Quando procuraram no site da Fifa, já não haviam mais bilhetes disponíveis de cada uma das quatro categorias. O fato de as entradas terem se esgotado rapidamente para o duelo de estreia do Palmeiras contra Monterrey, do México, ou Al Ahly, do Egito, se justifica pela alta procura, mas também pela carga baixa colocada à venda inicialmente e pela capacidade pequena do estádio Al Nahyan Stadium, casa do Al Wahda, onde cabem somente 15 mil torcedores. O palco da decisão será o Estádio Mohammed Bin Zayed, estádio maior, capaz de comportar 40 mil fãs.

Os ingressos são comercializados em dirhams, moeda oficial dos Emirados Árabes Unidos, país em que será disputado o Mundial. Uma unidade de AED é equivalente a R$ 1,55 na cotação atual. As entradas para a semifinal, fase em que o Palmeiras estreia, tem ingressos de 25 a 200 AED'S, isto é, de R$ 40 a R$ 310. Para a decisão, o ingresso mais barato custa R$ 77. O Estadão procurou a Fifa para saber quantos ingressos foram comercializados nestes primeiros dias de venda, mas a entidade não deu essa informação.

Os preços para a final do Mundial são consideravelmente mais baixos em comparação com a decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, em Montevidéu. Para acompanhar a vitória palmeirense na capital do Uruguai, o torcedor teve de desembolsar US$ 200 (cerca de R$ 1.100 naquele momento) pelo ingresso mais barato. Dessa maneira, o valor do bilhete mais barato da final do Mundial é 14 vezes menor do que o ticket mais em conta comercializado pela Conmebol para a decisão continental.

O Mundial de Clubes 2021 seria disputado no Japão, mas o país asiático desistiu em setembro de ser sede da competição em virtude do temor do agravamento da pandemia de covid-19. Os Emirados Árabes Unidos, junção de sete pequenos emirados situados na península Arábica, no Golfo Pérsico, então, aceitaram receber o torneio pela quinta vez. A nação é próxima ao Catar, sede da Copa do Mundo de 2022.

Além do Palmeiras, participam do torneio os campeões continentais Chelsea (Inglaterra, pela Uefa), Monterrey (México, pela Concacaf), Al Hilal (Arábia Saudita, pela Ásia), Al Ahly (Egito, pela África), o campeão do país-sede, o Al Jazira, e o Pirae, representante da Oceania. O time do Haiti vai substituir o Auckland City na competição em razão das restrições impostas pelo governo da Nova Zelândia para frear a pandemia do novo coronavírus.

Pacotes de viagem

O Palmeiras tem parceria com uma operadora de turismo para comercializar pacotes de viagem para os jogos do Mundial de Clubes em Abu Dabi. A empresa responsável pela venda é a Century Travel, e a opção mais em conta custa cerca de R$ 18 mil.

Aos palmeirenses são oferecidos quatro pacotes: econômico, turístico, superior e premium. O mais barato (econômico, com acomodação tripla) é vendido por US$ 3.190 (R$ 18.210) e o mais caro (premium, com acomodação individual), US$ 5.570 (R$ 31.800). Na opção premium, o palmeirense terá ainda um ingresso para o Ferrari World (parque de diversões temático da escuderia italiana) e um passeio para Dubai, com uma entrada para o Expo Dubai. Para o sócio Avanti, o valor dos ingressos para as partidas da equipe no Mundial será descontado do preço final do pacote.

Todos pacotes incluem ingressos da categoria 2 para as duas partidas do Palmeiras no torneio 2, passagens aéreas de ida e volta saindo de São Paulo, seguro viagem com cobertura para covid-19 e serviço de guia desde o embarque. Os pacotes haviam esgotado, mas a operadora abriu na quarta-feira um novo lote, o quinto, para a categoria econômica com valores que partem de R$ 18.890.

A operação da Century Travel como agência oficial de viagens do Palmeiras é uma novidade da gestão de Leila Pereira, que estava insatisfeita com a empresa que prestou esse tipo de serviço ao clube nos últimos anos.