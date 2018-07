Ingressos para ver Brasil em Viena acabam em 30 horas

Mesmo em um ano em que o Brasil conseguiu a proeza de ser humilhado em sua própria casa na semifinal da Copa do Mundo, contra a Alemanha, na derrota por uma goleada de 7 a 1, o brilho da camisa amarela da seleção parece não ter perdido intensidade. Isso pode ser comprovado com o que aconteceu com os ingressos para o amistoso que a equipe agora comandada pelo técnico Dunga fará no dia 18 de novembro contra a Áustria.

Em pouco menos de 30 horas, todos os 40 mil ingressos para o jogo entre Áustria e Brasil, no estádio Ernst Happell, em Viena, foram vendidos. O anúncio da realização do amistoso foi feito na última terça. Na sexta teve início a comercialização das entradas, com o esgotamento delas na manhã deste sábado, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida contra os austríacos, que não acontece desde 1988, será o último da temporada de 2014 para a seleção brasileira. Nesta mesma data Fifa de novembro, no dia 14, o Brasil jogará contra a Turquia, em Istambul. Neste sábado, o time de Dunga derrotou a Argentina por 2 a 0, em Pequim, na China, e conquistou pela terceira vez seguida o Superclássico das Américas. Na próxima terça, o adversário será o Japão, em Cingapura.