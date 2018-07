Ingressos por até R$ 800 afastam torcedor gaúcho do jogo da seleção

Mesmo com a boa fase da seleção comandada por Tite, a partida entre Brasil e Equador na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, não terá casa cheia. Na véspera do jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, 20 mil ingressos ainda estavam disponíveis para a venda - e dificilmente não ficarão encalhados. Na capital gaúcha, o motivo para a baixa procura é bem conhecido: o alto preço dos ingressos.

As entradas para a partida na Arena Grêmio chegam a custar R$ 800, o equivalente a 85% do valor do salário mínimo atual, hoje em R$ 937. O bilhete mais "barato", por sua vez, saía por R$ 160, mas o setor já teve sua carga de ingressos esgotada.

Devido aos valores, o personal trainer Mathias Ribas decidiu acompanhar o jogo pela televisão. "O preço do ingresso está fora da realidade do Brasil no momento", avaliou. "Além do valor do ingresso, tem que acrescentar logística, distância da Arena, gasto com estacionamento. No fim se torna tudo muito caro."

Ele disse que tinha interesse em ir ao jogo, mas lamentou perder a oportunidade em função dos custos envolvidos. "Acho que é uma chance única de ver essa seleção do Tite, com todos esses jogadores, em Porto Alegre", considerou.

O empresário Constantino Baldasso, por sua vez, irá ao jogo com a mulher e a filha, mas também se mostrou contrariado com os valores praticados pela CBF. Ele desembolsou R$ 1.050 pelos três ingressos, além de ter pago cerca de R$ 80 pela "taxa de conveniência".

"É caríssimo. Além dos ingressos, tem o deslocamento até a Arena e alimentação", lembrou Baldasso. O empresário ainda não decidiu se irá com carro próprio ou de táxi. "Mas, no fim das contas, tudo isso vai sair pelo menos uns R$ 1.300", calculou.