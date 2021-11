Brasil x Colômbia na Neo Química Arena tem ingressos a partir de R$ 300; confira preços

Os ingressos para assistir à partida entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nesta quinta-feira, dia 11, na Neo Química Arena, às 21h30, estão sendo comercializados a partir de R$ 300 desde a última sexta-feira. As vendas serão realizadas pelo site da Eventim e os ingressos não terão pontos de comercialização física para este confronto.

Será preciso apresentar o Passaporte CBF (https://voltadopublico.cbf.com.br/), que garante o cumprimento integral do protocolo sanitário contra a covid-19. Para ter acesso ao jogo, os torcedorres precisarão ter o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única + 14 dias), ou, caso tenham apenas uma dose, obrigatório teste negativo para covid-19 do tipo PCR, realizado até 48 horas antes do ingresso no estádio, ou do tipo antígeno, realizado até 24 horas antes do ingresso no local.

Para os menores de 12 anos, será exigido teste negativo contra a covid-19 do tipo PCR, realizado até 48 horas antes do ingresso na arena, ou do tipo antígeno, até 24 horas antes de entrar para a partida. É obrigatório seguir esses protocolos. Haverá fiscalização nos portões do estádio.

O Brasil é o líder das Eliminatórias, com 31 pontos e está invicto na competição. A seleção brasileira tem pela frente a Colômbia, nesta quinta, na Neo Química Arena, e na terça visita a Argentina, às 20h30, no Estádio San Juan del Bicentenario.

Confira os preços dos ingressos para o jogo da seleção com a Colômbia

Setor Norte da Neo Química Arena

Inteira: R$ 300

Meia: R$ 150

Setor Sul

Inteira: R$ 600

Meia: R$ 300

Inferior Oeste

Inteira: R$ 800

Meia: R$ 400

Superior Oeste

Inteira: R$ 600

Meia: R$ 300

Inferior Leste

Inteira: R$ 800

Meia: R$ 400

Superior Leste

Inteira: R$ 600

Meia: R$ 300

Camarotes*

Premium: R$ 1.100

Private: R$ 1.600

Exclusive: R$ 1.800

*os camarotes não terão meia entrada