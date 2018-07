Início com time misto não desanima Muricy no Paulista

"Jogar com o time misto foi a forma que encontramos para começar o campeonato. Alguns abriram mão de dias de férias e vão jogar. Temos um bom time para este início e que fará os jogos do Paulista até que a equipe toda esteja pronta para atuar", declarou o treinador, que será substituído por seu assistente Tata na estreia da equipe, diante do XV de Piracicaba, neste sábado, às 19h30, no Barão de Serra Negra.

Ainda neste primeiro semestre, o Santos também buscará o bicampeonato na Libertadores. Apesar de admitir que a competição continental é a principal meta na primeira metade do ano, Muricy garantiu que não a priorizará e que só poupará jogadores quando for necessário.

"Vamos fazer que nem no ano passado. A prioridade é ganhar sempre e, por isso, temos que olhar com carinho o Paulista, que é uma competição importante. Além disso, precisamos tomar cuidado com as contusões, pois tivemos muitas no ano passado e precisaremos saber a hora certa de tirar os jogadores das partidas", afirmou.