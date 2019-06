Início da Copa América tem gol de Derlis e participação dos 3 santistas chamados

Clube brasileiro com mais jogadores na Copa América ao lado do Flamengo, o Santos viu os seus três atletas convocados para o torneio continental participarem da rodada inicial da fase de grupos, embora nenhum deles tenha atuado por 90 minutos. E o principal destaque foi Derlis González, autor de um gol no empate por 2 a 2 contra o Catar, neste domingo.

Após viver um bom começo de temporada pelo Santos, Derlis vinha em má fase no clube, tanto que não fez sequer um gol nos dez últimos jogos em que foi acionado pelo técnico Jorge Sampaoli - antes, tinha sete gols em 14 partidas. Mas parece ter recuperado o seu faro com a camisa do Paraguai.

Utilizado em dois amistosos de preparação para a Copa América, já havia ido à rede no triunfo por 2 a 0 sobre a Guatemala. E repetiu a dose no domingo. Após ser acionado pelo técnico Eduardo Berizzo no intervalo do confronto com o Catar, substituindo Hernán Pérez, marcou o segundo gol da sua seleção.

Aos dez minutos da etapa final, ampliou o placar para 2 a 0 em chute de fora da área. Mas o Paraguai cedeu o empate ao Catar, por 2 a 2. Agora, são três gols marcados em cinco jogos neste ano pela seleção. E somando o desempenho pelo Santos, são dez gols em 29 partidas.

A primeira rodada da fase de grupos da Copa América também teve o confronto entre as seleções de Soteldo, a da Venezuela, e a de Cueva, a do Peru. Mas no 0 a 0 do último sábado, na Arena do Grêmio, eles não chegaram a se encontrar em campo, embora tenham atuado.

Cueva, que sofreu um choque na cabeça, teve atuação bem discreta no duelo disputado em Porto Alegre e foi substituído no intervalo pelo técnico Ricardo Gareca. Já Soteldo só foi acionado pelo técnico Rafael Dudamel aos 39 minutos do segundo tempo. Ele até melhorou a produção ofensiva da Venezuela, mas não foi suficiente para alterar o placar de 0 a 0.

Na segunda rodada da fase de grupos da Copa América, o Peru, de Cueva, vai enfrentar a Bolívia na terça-feira, mesmo dia em que a Venezuela, de Soteldo, terá pela frente o Brasil. Na quarta, o Paraguai, de Derlis, vai duelar com a Argentina.