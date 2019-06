Início de quartas em Itaquera é adiado por atraso na chegada do Chile

O início da partida entre Colômbia e Chile, pelas quartas de final da Copa América, foi adiado em 20 minutos, para as 20h20. Isso foi necessário porque a chegada da delegação chilena à Arena Corinthians, atrapalhada pelo trânsito intenso em São Paulo, só se deu às 19h20 - 40 minutos antes do horário inicial previsto para o começo do confronto, válido pelas quartas de final.

O desembarque dos jogadores do Chile se deu no momento em que as equipes deveriam estar aquecendo para o confronto. Mas com o problema logístico, apenas a seleção colombiana, em um primeiro momento, foi a campo para realizar o aquecimento prévio ao confronto no horário previsto.

Posteriormente, a seleção do Chile também entrou em campo para aquecer, às pressas - e a Colômbia voltou ao gramado para intensificar o trabalho de preparação para o confronto.

Vale lembrar que o hotel onde a seleção chilena se hospedou em São Paulo, na zona sul, fica a cerca de 29 quilômetros da Arena Corinthians, localizada na zona leste da cidade. E a delegação deixou o hotel apenas às 17h40. A Colômbia, por sua vez, saiu meia hora antes para chegar à Arena Corinthians.

A dificuldade com o trânsito já havia afetado a entrevista coletiva oficial do Chile prévia ao jogo. Agendado para as 19h de quinta-feira, a coletiva com o técnico Reinaldo Rueda e o defensor Paulo Díaz começou com 40 minutos de atraso.