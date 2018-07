Início otimista: Favoritismo dominou discursos

Manhã de 29 de novembro de 2012. Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira, trajando ternos pretos e gravatas listradas de azul, estão em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio. Por volta das 10h, os dois vão ser empossados no comando da seleção brasileira por José Maria Marin, presidente da CBF. Parreira puxa Felipão pelo braço e faz um apelo: “Temos de reafirmar que o Brasil é o favorito para ganhar a Copa. Não temos saída”, advertiu.

Felipão e Parreira entram no auditório do hotel e, poucos minutos depois, são empossados por Marin no comando da seleção. Felipão, treinador, e Parreira, coordenador técnico. “Lamento profundamente que os brasileiros às vezes não reconhecem o trabalho e idealismo de brasileiros; precisamos dar valor às nossas coisas, a nós mesmos. Os dois (Felipão e Parreira) são respeitados no mundo inteiro e têm um passado”, discursa Marin.

Felipão assume a palavra. “Nós temos a obrigação, sim, de ganhar o título. Não somos favoritos agora, mas pretendemos nos tornar favoritos. Se estamos organizando uma Copa do Mundo e somos um país que tem cinco títulos mundiais, não podemos entrar em nossa Copa pensando em vice-campeonato, em terceiro ou quarto lugar”, afirma o treinador. “O objetivo é um só: fazer com que o Brasil seja campeão do mundo. Não passa na cabeça de ninguém que, em casa, não sejamos campeões do mundo”, emenda Parreira.

Os dois seriam empossados no comando da seleção apenas em janeiro de 2013. Mas, como o sorteio dos jogos da Copa seria em 6 de dezembro, com a presença de todos os treinadores das seleções classificadas, a cadeira do Brasil não poderia ficar vaga. Daí a pressa de Marin em nomear logo a dupla.

Felipão e Parreira assumiram a seleção na última semana de novembro de 2012 e nunca mais mudaram o discurso sobre o favoritismo do Brasil. Bateram nessa tecla mais forte quando o Brasil conquistou a Copa das Confederações, em junho de 2013.

Uma semana após o drama das oitavas de final, com a classificação pela vitória nos pênaltis contra o Chile, dia 30 de junho, na Granja, o mesmo Parreira voltou a defender a tese do favoritismo do Brasil. “Na minha concepção, acho absurdo termos passado dois anos (agosto de 2010 a novembro de 2012) sem falar que o Brasil era o favorito a ganhar a Copa. Deixamos a seleção morta dois anos (gestão de Mano Menezes).”

Pressão nos jogadores. O discurso ufanista ficou impregnado nos jogadores. Da apresentação na Granja Comary, dia 26 de maio, até a véspera do jogo contra a Colômbia, nas quartas, a comissão técnica e o presidente da CBF sustentaram essa tese. Não levaram em conta que essa “obrigação de ser campeão” só fez aumentar a pressão em cima dos jogadores.

A cada vitória ou resultado suado, a discussão do favoritismo do Brasil voltava com mais força, mesmo com a seleção não jogando bem. Havia outro componente importante: enquanto a maioria das seleções candidatas mostrava equilíbrio emocional, a brasileira vivia em pânico. Os jogadores desabaram no momento mais importante da Copa.

“É claro que todo mundo sentiu. Perder na fase mata-mata, você volta para casa e acaba o sonho de toda uma vida ”, disse Thiago Silva, capitão da seleção e um dos que mais sentiram a pressão na partida contra o Chile, nas oitavas.

Os jogadores, na sua maioria, evitaram falar do favoritismo do Brasil pregado por Felipão e Parreira. Toda vez que foram questionados nas entrevistas coletivas, evitaram o assunto para não aumentar o peso nas suas costas.