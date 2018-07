Início positivo faz Chávez superar marcas de Calleri e Luis Fabiano no São Paulo

O atacante argentino Andrés Chávez já superou ídolos do São Paulo pelo menos quando o assunto é início avassalador pelo time. O jogador, ex-Boca Juniors, tem seis gols em nove partidas pela equipe, o melhor retrospecto dos últimos dez anos e capaz de superar até mesmo goleadores que atuaram na última década e não atingiram o mesmo índice, como Aloísio, Alexandre Pato, Adriano, Calleri e Luis Fabiano.

Nos últimos dez anos, nenhum atacante teve começo mais goleador no São Paulo do que Chávez. O jogador mais recente a ter igualado a marca dele foi Christian, em 2005. Neste século, superam a marca do argentino Reinaldo, autor de oito gols nos dez primeiros jogos, em 2001, e no ano seguinte, Luis Fabiano, autor de sete tentos mas dez primeiras participações.

"A participação dele nos jogos é impressionante. Bate bem na bola, é forte, e participa bem. Gosto bastante do Chávez", elogiou no último domingo o técnico Ricardo Gomes. Na ocasião o jogador abriu o placar da vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

"Individualmente, estou muito contente. Coletivamente, sei que vamos melhorar ainda mais. Vejo pelo lado positivo a oportunidade de marcar os gols, porque sabia que teria alguma expectativa após a passagem do Calleri, que foi muito boa e importante para o clube", disse Chavez. "Estou contente, porque atacante quer marcar sempre. O apoio da torcida também tem sido importante", comentou. Calleri precisou do dobro de jogos para chegar à marca de seis gols pelo São Paulo.