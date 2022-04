Início ruim do Palmeiras no Brasileirão não preocupa Gómez: 'Estamos tranquilos'

O começo ruim do Palmeiras no Brasileirão, sem vitórias após três partidas, não preocupa Gustavo Gómez. O zagueiro paraguaio disse que a equipe está tranquila, ciente de que as vitórias logo virão. Nesta quarta, o time fez uma boa apresentação no primeiro tempo e empatou sem gols com o Flamengo no Maracanã, em duelo adiantado da quarta rodada.

"Nós estamos tranquilos. Obviamente que queremos ganhar, mas o outro time também joga. Perdemos o primeiro jogo, mas acho que nosso time sempre se propõe a jogar, nós não mudamos muito quando jogamos em casa e fora", opinou Gómez, citando a estreia contra o Ceará para o qual o Palmeiras perdeu por 3 a 2.

No jogo seguinte, o time de Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o Goiás com gol de Rony nos acréscimos. Com a nova igualdade nesta quarta-feira, a equipe soma dois pontos e está na parte de baixo da tabela. Gómez considerou justo resultado no Maracanã.

"Acho que hoje fizemos um bom primeiro tempo, o segundo mais equilibrado. No primeiro, a gente teve a chance de fazer gol, mas enfrentamos um time muito qualificado. O Brasileirão está começando", afirmou o defensor paraguaio.

O Palmeiras tem no sábado mais uma oportunidade para enfim vencer seu primeiro jogo no Brasileirão. O compromisso fim de semana é o dérbi com o Corinthians na Arena Barueri. O Allianz Parque receberá um show sertanejo. Por isso, não poderá abrigar o clássico paulista.