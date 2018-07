Iniesta assume braçadeira e Mascherano se torna 4º capitão do Barcelona

Uma votação entre os jogadores, que precisa ter a aprovação da comissão técnica do Barcelona, apontou os quatro capitães da equipe para a temporada 2015/2016. Em seu 14º ano no clube, Iniesta se tornou o primeiro capitão da equipe. Caso ele não esteja em campo, a braçadeira ficará com o argentino Lionel Messi, que vai ser sucedido por Sergio Busquets.

Mascherano é o quarto capitão, só assumindo a braçadeira, portanto, em caso de ausência dos outros três. O volante está no clube desde 2010 e tem atuando constantemente fora de sua posição, formando a dupla de zaga com Gerard Piqué.

"Os jogadores decidiram, é algo que gosto. Estou feliz por Mascherano", disse o técnico do Barcelona, Luis Enrique. "Há mais jogadores com peso específico, sem ser capitães, que tem voz no vestiário", completou o treinador na véspera do duelo com o a Roma, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper, um torneio amistoso.