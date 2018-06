Iniesta cita oferta da China e admite chance de deixar Barça no fim da temporada

Após ajudar a colocar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões, o meia Andrés Iniesta revelou nesta quarta-feira que recebeu uma proposta da China e que considera deixar o clube catalão ao fim da temporada europeia, em maio. O jogador de 33 anos defende o Barcelona desde 2002.

"É uma decisão que vou comunicar ao clube primeiramente e, depois, todos ficarão sabendo. Vou tomar a minha decisão até o dia 30 de abril. Há duas opções: ficar ou ir embora", declarou Iniesta, após a vitória do Barcelona sobre o Chelsea por 3 a 0, no Camp Nou. "Preciso avaliar o que é melhor para mim e para o clube."

Iniesta é cotado para defender o Tianjin Quanjian. O clube chinês teria oferecido salário anual ao craque equivalente a R$ 140 milhões. O jogador, contudo, assinou um contrato vitalício com o Barcelona em outubro do ano passado. Pelo vínculo, Iniesta permaneceria no clube espanhol até o fim de sua carreira como jogador.

Mas a proposta chinesa pode mudar os planos de Iniesta, que faturou nada menos que 29 títulos com o Barcelona, incluindo quatro troféus da prestigiada Liga dos Campeões. O meia jogou a vida inteira no clube catalão, desde a base, a partir de 1996. Atuou ainda pelo time B e no profissional desde 2002.