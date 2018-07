Iniesta contraria presidente do Barcelona e nega acordo por renovação

Andrés Iniesta, um dos maiores ídolos do Barcelona, negou que tivesse um início de acordo para renovar seu contrato com o clube catalão, contradizendo o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, que havia garantido o começo das conversas aos jornais Sport e Mundo Deportivo.

A declaração foi dada durante o desembarque de Iniesta na Catalunha, após defender a Espanha em dois jogos pelas Eliminatórias europeias. Quando questionado pelos repórteres sobre o tema, o meio-campista respondeu com um simples e categórico "não".

Aos 32 anos, Iniesta sofreu com problemas físicos na última temporada, mas começou bem na atual. Em oito jogos oficiais por clube e seleção, participou de mais de 70 minutos em seis deles, sem lesões. O jogador é o capitão do Barcelona e um dos maiores símbolos do clube, ao lado de Messi e Piqué, e tem contrato até junho de 2018.

Situação parecida aconteceu com Messi. Apesar de o clube ter anunciado novo contrato com o argentino, Messi não assinou nada. Depois da negativa, o vice-presidente do clube, Jordi Mestre, disse ter 200% de certeza que Messi renovaria o contrato.

A diretoria do Barcelona está sob grande pressão da torcida, após duras derrotas para o Real Madrid na Supercopa da Espanha e uma janela de transferências considerada insatisfatória pelos fãs do time.