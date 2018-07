Iniesta deixa treino com dores e preocupa Barcelona

BARCELONA - Após perder Lionel Messi, o Barcelona corre o risco de perder Andres Iniesta. O meia sentiu dores na perna esquerda durante o treino desta terça-feira e acabou deixando a atividade mais cedo, preocupando a comissão técnica do clube catalão.

Iniesta já havia apontado um desconforto na perna durante a partida contra o Athletic Bilbao, domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. Se a lesão for confirmada, o Barcelona perderá por lesão em um espaço de poucas semanas dois dos seus principais jogadores dos últimos anos.

A baixa seria ainda mais prejudicial porque o Barcelona vem de duas derrotas consecutivas na temporada, justamente quando o técnico Tata Martino se defende de críticas quanto ao rendimento do time.

A boa notícia para o treinador foi o retorno do lateral Jordi Alba aos treinos. Ele trabalhou normalmente nesta terça pela primeira vez desde que machucou a perna esquerda no dia 10 de outubro. Alba deverá ser incluído na lista de relacionados para a partida contra o Cartagena, na sexta-feira, pela Copa do Rei.