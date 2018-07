Iniesta desfalca Barça no clássico; Khedira está fora do Real

"Andrés Iniesta está fora", afirmou Guardiola em entrevista coletiva. "Ele não estará aqui. É desfalque 100 por cento."

Iniesta, autor do gol que deu à Espanha o título mundial no ano passado, é um importante desfalque para o meio-campo do Barça na partida que será disputada no estádio Santiago Bernabéu.

No Real Madrid, o desfalque será o meia Sami Khedira, com uma lesão na perna. Ele voltou a sofrer problemas no músculo adutor da perna direita na final da Copa do Rei, na semana passada, em que sua equipe venceu o Barça, e no sábado não pôde disputar a partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.

É provável que o francês Lassana Diarra ocupe a vaga de Khedira no time titular do Real Madrid, que também não poderá contar com o argentino Fernando Gago, afastado há bastante tempo com uma lesão, e com o zagueiro Ricardo Carvalho, que está suspenso.

O jogo de volta será disputado em 3 de maio no estádio Camp Nou.