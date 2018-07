Iniesta desfalca Barcelona contra Real em clássico da Liga dos Campeões

MADRID - O técnico Josep Guardiola sofreu mais um desfalque para o clássico com o Real Madrid, nesta quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. O meia Iniesta, um dos principais jogadores do Barcelona, voltou a sentir dores e foi vetado da partida.

Iniesta já era dúvida desde o jogo de sábado, contra o Osasuna, pelo Campeonato Español. Nesta terça, ele só conseguiu ficar 10 minutos no gramado do Santiago Bernabéu durante o treino do Barcelona.

Ao final da atividade, o treinador confirmou a ausência do meia no jogo de quarta. "Iniesta está fora. Não jogará amanhã, com 100% de garantia", declarou Guardiola, que espera contar com o meia para a partida da volta no dia 3 de maio.

O Barcelona já não terá Eric Abidal e os brasileiros Adriano e Maxwell, os dois laterais esquerdos do elenco. Com a ausência deles, Guardiola terá que improvisar algum volante no setor.

Real Madrid. Do lado do rival, o meia Sami Khedira não entrará em campo devido a uma lesão na perna direita. Com problemas no músculo adutor desde a final da Copa do Rei, em que o Real Madrid sagrou-se campeão contra o Barcelona, o jogador também não atuou contra o Valência pelo Campeonato espanhol no sábado. Provavelmente, Khedira será substituído pelo francês Lassana Diarra.

Outro desfalque do time merengue será o argentino Fernando Gago, afastado há bastante tempo com uma lesão, e o zagueiro Ricardo Carvalho, suspenso.