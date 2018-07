Iniesta diz que Brasil é o favorito na decisão

RIO - Apesar do incrível retrospecto da Espanha nos últimos torneios, Andrés Iniesta joga o favoritismo para o Brasil na disputa pelo título da Copa das Confederações. Para o meia, os brasileiros entram em vantagem na final deste domingo, no Maracanã, por jogarem em casa.

"Eles são favoritos pelo fato de estarem em casa e porque terão não sei quantas milhares de pessoas na torcida. Este fator nós teremos que converter em incentivo", afirmou o jogador do Barcelona, em entrevista à rádio Cope, da Espanha.

Mas não será apenas a torcida contra que vai estimular os espanhóis. Iniesta admite que a chance de superar o Brasil em seus domínios será a maior motivação antes de entrar em campo. "Não maior desafio do que ganhar do Brasil em seu estádio", declarou.

"O Brasil tem um timaço. Fez um torneio espetacular e tem jogadores muito bons. Nós temos uma equipe muita boa, que tem um nível altíssimo independente de quem entrar em campo. E não temos nenhum problema em falar que vamos entrar para vencer", disse Iniesta.

O meia declarou ainda que se preocupa com o estado físico do time, após a batalha de 120 minutos contra a Itália. Mas garantiu empenho total nesta final. "Será o último jogo, então o time tratará de dar 100%. Vamos tirar forças de onde for possível. O desafio é maiúsculo".