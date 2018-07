Iniesta diz que sonha em ser técnico do Barcelona

O meia André Iniesta está no auge da sua carreira profissional, mas admitiu que já pensa no seu futuro quando encerrar a carreira. O jogador da seleção espanhola e do Barcelona revelou ter o sonho de se tornar treinador do clube catalão quando parar de jogar.

"Gostaria de ficar no clube e poder treinar aqui ou em outra categoria, ou até ser preparador físico. Não me vejo em outro lugar", afirmou Iniesta, campeão mundial pela Espanha na África do Sul e indicado ao prêmio Bola de Ouro da Fifa em 2010, em entrevista à BarçaTV.

Iniesta garantiu que o gol do título da Copa do Mundo, marcado na final contra a Holanda, não alterou a sua essência. "Um gol tão importante como o da final contra a Holanda pode mudar sua vida, mas não sua personalidade. Eu sigo fazendo as coisas da mesma maneira. Ser humilde e jogador não é incompatível", disse.

Relembrando os principais momentos no Barcelona, Iniesta acredita que nada superou o gol contra o Chelsea, nas semifinais da Liga dos Campeões da temporada 2008/2009. "O momento mais espetacular que vivi é o gol que marquei no Chelsea e que significou a passagem à final de Roma em 2009", comentou.