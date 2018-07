Iniesta é liberado, mas Luis Enrique pede prudência

"Iniesta está bem. Ele melhorou claramente e já trabalhou com os companheiros nos últimos dias. Mas é lógico que devemos ser cautelosos e paciente, porque ele deve se recuperar 100%. Ele está a um passo de voltar de forma definitiva. Agora, é necessário prudência", argumentou Luis Enrique, neste sábado, em entrevista coletiva.

O Barcelona viaja neste domingo de manhã para Valência e só então serão conhecidos os relacionados para a partida. A equipe catalã ocupa a segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 28 pontos, contra 30 do líder Real Madrid. O Valencia é o quarto, com 24, atrás também do Atlético de Madrid (26).

REFORÇO - Nos últimos dias, a imprensa espanhola tem especulado que o Barcelona pediria à Fifa uma autorização especial para contratar um zagueiro, uma vez que o belga Vermaelen vai passar por cirurgia e só deve voltar ao futebol em quatro meses. Luis Enrique, porém, negou as tratativas por uma brecha na proibição de contratar imposta ao Barça.

"Esperamos que (Vermaelen) pode nos ajudar ao final da temporada. A equipe está bem. Não há a intenção de se reforçar para esta posição", garantiu o treinador, que lamenta a decisão do lateral-direito Montoya de deixar o clube em busca de espaço. "Ele tem nível para jogar em nível máximo, também no Barcelona, e se não joga é apenas por culpa minha", disse Luis Enrique.