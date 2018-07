Iniesta é liberado para jogar semifinal pelo Barcelona O Barcelona poderá contar com o autor do gol do título da Copa do Mundo de 2010 da seleção espanhola nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O meia Andrés Iniesta foi absolvido pela Uefa da acusação de ter forçado um cartão amarelo e assim poderá encarar o Real Madrid.