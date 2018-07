Iniesta é o jogador mais importante desta era vitoriosa do Barça, diz presidente

Horas após anunciar sua saída do Barcelona ao fim da temporada, o meia espanhol Andrés Iniesta foi exaltado por jogadores do time e ex-companheiros, como Lionel Messi e Neymar, e ganhou elogios do presidente do clube e até do técnico do rival Real Madrid, Zinedine Zidane

"Iniesta é o jogador mais importante desta era vitoriosa do clube, que começou em 2004", disse o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, em entrevista à rádio Cadena SER. "Ele se tornou um jogador central em todas as equipes, sob o comando de todos os treinadores, desde [Frank] Rijkaard, [Josep] Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique e agora Ernesto [Valverde]."

Parceiro de Iniesta desde a base no Barcelona, Messi não poupou elogios ao futuro ex-companheiro. "Ele faz tudo bem feito, com simplicidade. Às vezes, pode até parecer que ele não está fazendo nada, mas na verdade ele está fazendo tudo. Tudo é diferente com Andrés. O mais difícil no futebol é fazer tudo parecer fácil, sem esforço, e isso é Andrés", disse o argentino.

Técnico da dupla entre 2008 e 2012, Guardiola disse ele e o time não conquistariam tantos títulos juntos se Iniesta não estivesse na equipe. "Nada disso seria possível sem ele. Então, eu apenas posso dizer 'obrigado' porque ele me ajudou. As pessoas costumam acreditar que são os treinadores que ajudam os jogadores. Mas, em alguns poucos casos, e acho que Andrés é um destes, ele me ajudou a entender o jogo melhor."

Parceiro de time de Iniesta entre 2013 e 2016, Neymar também enalteceu a trajetória do meia no clube catalão. "É o melhor meia que já vi jogar. Pela sua qualidade, por tudo. Por ser um cara legal, uma lenda, ele não precisa de uma Bola de Ouro. Ele é incomparável porque é muito diferente. Ele tem elegância e uma classe incrível que o faz diferente de todos os outros."

Iniesta ganhou elogios até de Zidane, treinador do arquirrival Real Madrid. "Ele é charmoso, muito reservado e eu gosto de pessoas que fazem suas declarações com a bola nos pés no gramado. Só tenho coisas boas a dizer sobre ele, minha admiração sobre o seu futebol e desejo o melhor para ele", declarou.