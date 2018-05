Iniesta é recebido com festa por oito mil torcedores em seu novo clube no Japão

O meio-campista Andrés Iniesta teve neste sábado o primeiro contato com os torcedores de seu novo time, o Vissel Kobe, do Japão. Depois de ter sido apresentado para os jornalistas na última quinta-feira, agora o jogador espanhol pisou no gramado do estádio do clube e foi saudado por cerca de oito mil fãs.

Um palco foi montado no centro do campo para receber Iniesta. O ex-jogador do Barcelona entrou em campo com o uniforme do Vissel Kobe vestindo a camisa de número 8. "Em poucos meses voltarei a trabalhar ao máximo e tentarei contribuir para essa equipe", falou ao microfone para os torcedores.

Os torcedores carregavam cartazes com frases em espanhol dando às boas-vindas ao novo reforço. Os valores do contrato firmado com o astro não foram revelados, mas a mídia japonesa vem noticiando que ele receberá US$ 30 milhões (cerca de R$ 109 milhões) anuais em um acordo de três anos com a equipe da primeira divisão do futebol do país.

"Muito obrigado por essa recepção tão calorosa. Nesses dois dias que estou no Japão tenho recebido muitíssimo carinho e preciso agradecer", disse Iniesta. "Espero poder ajudar para que o clube seja campeão japonês e também da Ásia", completou.

Iniesta começará uma nova fase de sua carreira pouco antes de defender a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho. Oito anos atrás, o craque marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na decisão do Mundial de 2010, na África do Sul, sendo que também foi peça-chave da seleção do seu país nas conquistas dos títulos das Eurocopas de 2008 e 2012.

O Vissel Kobe ocupa atualmente a sexta posição do Campeonato Japonês. Antes de trazer Iniesta, o clube contratou no ano passado o atacante alemão Podolski, mas o jogador ficará sem poder defender a equipe até o final de junho por causa de uma lesão.